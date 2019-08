Tiroteio no Texas. Pelo menos 2 mortos e mais de 20 feridos

Por TSF 31 Agosto, 2019 • 23:32 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas na sequência de um tiroteio nas cidades de Odessa e Midland, no estado norte-americano do Texas. Os dados foram avançados pelo New York Times, que cita o mayor de Midland, Jerry Morales.

As autoridades ainda não conseguiram confirmar se há um ou mais atiradores. De acordo com o autarca de Midland, há um suspeito que já foi detido, desconhecendo se foi ou não abatido pela polícia.

Um dos suspeitos, terá roubado uma carrinha dos correios e começou a disparar sobre as pessoas que vagueavam na rua. As autoridades aconselhou os residentes de ambas as cidades a ficarem em casa e evitarem a zona.