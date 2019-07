Trabalhos na Comissão Europeia adiados até terça-feira

© Paulo Spranger/Global Imagens

A TSF apurou, junto de Jean-Claude Juncker, que os trabalhos em Bruxelas foram interrompidos até esta terça-feira.

Os 28 retomam as negociações do plano que prevê que o socialista Frans Timmermans assuma a presidência da Comissão Europeia. Os assentos europeus serão apenas conhecidos depois das deliberações na Bélgica.

Foi o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que decidiu suspender os trabalhos da cimeira extraordinária destinada à discussão das nomeações para os cargos de topo da União Europeia, com a reunião a ser retomada às 11h de terça-feira em Bruxelas. "O presidente Tusk suspendeu a reunião e esta será retomada às 11h" locais de terça-feira, menos uma hora em Lisboa, anunciou também o porta-voz do dirigente, Preben Aamann.