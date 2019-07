Alguns colegas das três mulheres, espeleólogas experientes e equipadas, estranharam a demora e deram o alerta para o 112 © Pixabay

Três espeleólogas da Catalunha, com idades entre os 40 e os 50 anos, estão desaparecidas desde domingo nas grutas Cueto-Coventosa, no município de Arredondo, na comunidade autónoma da Cantabria, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Alguns colegas das três mulheres, espeleólogas experientes e equipadas, estranharam a demora em saírem da gruta e deram o alerta para o 112, tendo as buscas tido início às 22h00 locais (21h00 em Lisboa).

A operação de resgate é composta por sete especialistas em resgate em cavernas de Proteção Civil do Governo de Cantabria. Uma das equipas com três peritos entrou pelo acesso de Cueto e mais quatro equipas de resgate entraram pela Coventosa. A segunda equipa de resgate ainda se encontra na caverna, e espera-se que saiam ao meio-dia, de acordo com La Vanguardia . Uma terceira equipa levará água, comida e uma lancha para eventuais salvamentos.

Este último grupo foi dividido em túneis e alguns deles passaram lá quatro horas sem que tenham encontrado quaisquer vestígios das três mulheres.

A EFE reporta que o comprimento da caverna pode ser percorrido em 12 horas, dependendo da via e a dificuldade técnica da cavidade.

No município de Arredondo foi estabelecido um posto de comando avançado com um coordenador de emergência da Defesa Civil e um técnico que aguarda informações operacionais.

* Atualizado às 12h00