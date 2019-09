Tribunal impede Prefeito do Rio de Janeiro de recolher livros na Bienal

© Reuters

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro publicou na sexta-feira uma ordem judicial provisória que impede a prefeitura de apreender obras na Bienal do Livro e de cassar a licença de funcionamento do festival.



Segundo a imprensa brasileira, a decisão refere que o município não pode retirar os livros de circulação em "função do seu conteúdo", nomeadamente os de caráter homossexual.



"Desta forma, concede-se a medida provisória para compelir as autoridades a absterem-se de procurar e apreender obras em função do seu conteúdo, notadamente aquelas que tratam conteúdo homossexual e transexual. Concede-se a ordem judicial, igualmente, para compelir as autoridades a absterem-se de cassar a licença para a bienal", refere a decisão, citada pelo jornal O Globo.



A ordem judicial provisória surgiu após fiscais da prefeitura do Rio de Janeiro se terem deslocado, na manhã de sexta-feira, ao local onde decorre a Bienal do Livro, organizada na cidade, para recolher uma edição de banda desenhada chamada "Vingadores - A Cruzada das Crianças", que contém um beijo homossexual.



A ação de fiscalização ocorreu depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ordenar a recolha da banda desenhada, alegando ser preciso proteger as crianças de conteúdo impróprio, porque dois personagens 'gays' se beijam.



"Precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinámos que os organizadores da bienal recolhessem os livros com conteúdo impróprio para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com as suas idades", escreveu o autarca na rede social Twitter.



Marcelo Crivella é evangélico e, juntamente com outros líderes políticos conservadores, como o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, posiciona-se publicamente contra a chamada ideologia de género.



A expressão "ideologia de género" é utilizada no Brasil por grupos conservadores contrários às discussões sobre diversidade sexual e identidade de género.



Segundo informações divulgadas pelo jornal brasileiro Folha de S.Paulo, os fiscais chegaram à bienal por volta das 12:00 locais (16:00 em Lisboa) e distribuíram-se pela feira para visitar os 'stands' juntamente com o subsecretário de operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro, coronel Wolney Dias.



Questionado sobre a iniciativa, Wolney Dias negou que a intenção de recolher a banda desenhada seja um ato de censura, afirmando tratar-se apenas do cumprimento de uma recomendação da Procuradoria-Geral do Município.





