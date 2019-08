Tribunal quer ouvir morta sobre o seu próprio assassinato

Tribunal da Justiça de Mato Grosso © Direitos Reservados

A justiça do Estado do Mato Grosso funciona. A justiça do Estado do Mato Grosso não está para brincadeiras.

Irritada por Kendra Rayane de Carvalho, de 17 anos, já ter faltado a duas audiências com um juiz em que iria falar das supostas agressões que sofreu do ex-companheiro Ronaldo José de Souza Oliveira, a justiça do estado do Mato Grosso determinou que ela seja levada coercitivamente, isto é, à força, à terceira vara de Mirassol do Oeste, cidade a 300 km da capital estadual Cuiabá.

Essa condução coercitiva está marcada para o dia 24 de setembro.

No entanto, a terceira vara de Mirassol do Oeste pode já ir se preparando: Kendra não irá, pela terceira vez, à audiência.

A razão é triste mas simples: no dia 13 de abril, o ex-companheiro Ronaldo matou Kendra com três tiros. E ainda disparou uma quarta vez na direção de um amigo com quem ela foi a uma festa.

Ronaldo fugiu mas foi detido no dia 28 de maio e segue preso pelo homicídio de Kendra e pela tentativa de homicídio do amigo dela numa prisão sob a vigilância da justiça do Estado do Mato Grosso.

Ao jornal Livre, de Cuiabá, a justiça do Estado de Mato Grosso diz que vai entrar em contacto com a comarca de Mirassol do Oeste para que esta explique a razão pela qual continua a enviar intimações para casa da traumatizada família de Kendra.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras no site da TSF a crónica Acontece no Brasil.