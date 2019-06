Donald Trump está no Reino Unido, para uma visita oficial de três dias © Direitos reservados

O Presidente norte-americano foi apanhado a combater o sono durante o discurso de Isabel II do Reino Unido no banquete desta segunda-feira do Palácio de Buckingham.

Pub Pub

Donald Trump debateu-se para se manter acordado quando a rainha lhe dirigia as palavras de boas-vindas, na visita ao território inglês que começou esta segunda-feira. A passagem de três dias do estadista norte-americano já está, assim, a dar que falar, depois do momento captado pelas câmaras, em que Trump surge entre Isabel II e Camilla, a duquesa da Cornualha.

A rainha, de 93 anos, falava, segundo o jornal britânico The Mirror , da relação próxima entre os EUA e o Reino Unido quando Donald Trump fechou os olhos.

O palácio inglês abriu as portas para um banquete de 170 convidados, inclusive a família real britânica, a família do Presidente dos Estados Unidos e o seu círculo de políticos e conselheiros.