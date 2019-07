Trump anuncia acordo com os democratas para evitar shutdown

© EPA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na segunda-feira ter chegado a acordo com a oposição democrata quanto ao orçamento, evitando assim a perspetiva de paralisação ('shutdown') da administração federal até à próxima eleição presidencial

"Estou feliz por anunciar que chegámos a acordo (...) quanto a um orçamento para os próximos dois anos e o teto da dívida", anunciou Trump através da sua conta na rede social Twitter, sublinhando "um verdadeiro compromisso".

O acordo, que foi também anunciado num comunicado pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e pelo líder do Partido Democrata no Senado americano, Chuck Schumer, vai permitir ao Governo continuar a pagar as suas contas até às eleições do próximo ano e beneficia dos ganhos orçamentais conseguidos para o Pentágono e agências do país.

Pelosi e Schumer afirmaram que o acordo vai "reforçar a segurança nacional e investe nas prioridades da classe média que possibilitam mais saúde, segurança financeira e bem-estar ao povo americano".

Ambos reclamam crédito pelo aumento de mais de 100 mil milhões de dólares (891 mil milhões de euros) destinados às prioridades internas desde que Trump assumiu o cargo.

O acordo apresenta em linhas largas uma despesa de 1,37 biliões de dólares (1,22 biliões de euros) no próximo ano e um pouco mais em 2021, o que significaria uma vitória para os legisladores que anseiam pôr Washington num caminho mais previsível, num cenário de turbulência e polarização políticas.

Os "falcões" da Defesa procuram consolidar o aumento das despesas militares enquanto os Democratas procuram proteger os programas domésticos.

Ninguém pode na realidade reivindicar uma grande vitória - embora o tenham feito -, mas ambos os lados preferem o acordo a uma batalha prolongada neste outono que provavelmente não terminaria de forma muito diferente.

O acordo acontece numa altura em que o défice orçamental aumentou para um trilião de dólares (891 biliões de euros) -- o que significa que o Governo tem de pedir emprestado um quarto de cada dólar gasto -- apesar da economia próspera e das três rondas de propostas orçamentais de Trump, que tentou destruir os programas que Pelosi agora defendeu com sucesso.

O documento ignora igualmente os avisos sobre a insustentabilidade do défice e da dívida, que comprometem o futuro orçamental do país e acabarão por arrastar a economia.