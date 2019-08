Trump anuncia que "muito em breve" vai retomar negociações com a China

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América © Carlos Barria/Reuters

Donald Trump anunciou, esta manhã, que os Estados Unidos retomarão "muito em breve" as negociações comerciais com a China, depois de uma nova escalada de tensão nos últimos dias entre os dois gigantes económicos.

"A China ligou ontem à noite (...). Disse: 'vamos voltar para a mesa de negociação', logo, voltaremos (...). Vamos começar a negociar novamente muito em breve", disse Trump à margem da cimeira do G7, em Biarritz, no sudoeste da França.

"Acho que vamos ter um acordo, porque agora estamos a lidar nos termos adequados. Eles entendem e nós entendemos", disse Trump, acrescentando: "Esta é a primeira vez que eu os vejo a querer realmente fazer um acordo. E eu acho que é um passo muito positivo".

O presidente norte-americano disse que irá falar mais sobre a China ao longo desta segunda-feira.

Trump e o Presidente chinês concordaram em junho retomar as negociações. Contudo, as conversações terminaram em julho, em Xangai, sem indicação de progresso. Os negociadores conversaram por telefone este mês e devem encontrar-se novamente em Washington no próximo mês.

Na última semana, Donald Trump aumentou as tarifas sobre a China. Trump também ordenou que as empresas dos EUA encontrassem alternativas para fazer negócios na China.

A cimeira do G7, que junta os dirigentes da França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá e Japão, deve terminar esta segunda-feira ao meio-dia.

Notícia atualizada às 11h20