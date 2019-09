Trump cancela reunião secreta com talibãs e líderes afegãos

O Presidente dos EUA, Donald Trump © Michael Reynolds/EPA

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou na noite de sábado que cancelou uma reunião secreta em Camp David com líderes talibãs e do Governo afegão.

Os EUA promovem há um ano negociações de paz com os talibãs e as autoridades de Cabul, destinadas a terminar com 18 anos de guerra no Afeganistão.

Trump precisou que deveria reunir-se este domingo em Camp David, separadamente e em segredo, com o Presidente afegão Ashraf Ghani e com "os principais dirigentes talibãs", quando os contactos entre Washington e os representantes dos insurgentes pareciam perspetivar um acordo histórico.

"Anulei imediatamente a reunião", preciso no Twitter, ao denunciar o atentado de quinta-feira reivindicado pelos talibãs em Cabul e que provocou 11 mortos, incluindo um soldado norte-americano.

Na sua mensagem, Trump também considerou que, se os talibãs não cumpriram um cessar-fogo durante as negociações, "provavelmente não têm autoridade" para negociar um acordo de paz.

O ataque de quinta-feira ocorreu na semana em que o negociador especial dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, apresentou ao Governo de Cabul o projeto de acordo com os talibãs, após longos meses de negociações no Qatar.