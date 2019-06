Trump chama líderes do Congresso para briefing sobre "erro" do Irão

© Jonathan Ernst/Reuters

TSF/Reuters Por 20 Junho, 2019 • 20:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Administração Trump chamou os principais líderes do Congresso e dos Serviços Secretos norte-americanos à Casa Branca para um briefing sobre a situação com o Irão. No final da reunião, Nancy Pelosi deixou o desejo de que os Estados Unidos diminuam o nível de tensão com o Irão.

Pub Pub

"É essencial que continuemos completamente comprometidos com os nossos aliados, reconheçamos que não estamos a lidar com um adversário responsável e façamos tudo o que está ao nosso alcance para diminuir as tensões", disse Pelosi. "Esta é uma situação perigosa e altamente tensa que requer uma abordagem forte, inteligente e prudente", acrescentou.

Já numa carta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, o embaixador do Irão na ONU esclarece que as forças iranianas atacaram um drone que entrou no espaço aéreo iraniano apesar de repetidas advertências via rádio.

Na mesma carta, o embaixador pediu à comunidade internacional que exija aos Estados Unidos o fim das atividades ilegais e desestabilizadores na região do Golfo.

Trump minimiza ataque

Esta quinta-feira, o presidente norte-americano já tinha minimizado o abate de um drone norte-americano por parte do Irão, admitindo que a manobra pode ter sido feita "por engano". Ainda assim, notou, a situação seria "muito diferente" caso o drone em questão fosse tripulado.

As declarações de Trump parecem dar a entender que uma escalada do conflito não está, para já, em cima da mesa, mas o presidente avisou também que os Estados Unidos "não vão tolerar" atos deste tipo. Teerão acredita que o drone de vigilância Global Hawk levava a cabo uma missão de espionagem sobre o território iraniano, mas Washington argumenta que o drone foi abatido em espaço aéreo internacional.

"Provavelmente o Irão cometeu um erro, imagino que tenha sido um general ou outra pessoa que errou ao abater aquele drone", disse Trump aos jornalistas presentes na Casa Branca.

"Não tínhamos ninguém no drone. Teria feito uma grande diferença - deixem que vos diga - uma grande, grande diferença se a aeronave fosse pilotada", acrescentou o presidente norte-americano.

"É difícil acreditar que tenha sido intencional, se querem que vos diga. Acho que pode ter sido alguém que estava fora de controlo, ou até estúpido, nesse dia", disse Trump, referindo-se ao ataque.

Os Estados Unidos dizem que este foi um "ataque injustificado" em espaço aéreo. O incidente foi o episódio mais recente da escalada do conflito na região do Golfo, uma das principais artérias globais da distribuição de petróleo.