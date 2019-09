Trump demite conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos

John Bolton abandonou o cargo de conselheiro de Segurança Nacional esta terça-feira © © EPA/SHAWN THEW

Por Gonçalo Teles 10 Setembro, 2019 • 17:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou, esta terça-feira, a demissão do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton.

Pub Pub

Trump justifica a saída de Bolton com as "fortes" diferenças de opinião entre os dois, acrescentando que não estava sozinho na oposição às sugestões do agora ex-conselheiro.

Pub Pub

"Na última noite, informei John Bolton de que os seus serviços na Casa Branca já não são necessários. Discordo fortemente com muitas das suas sugestões, tal como discordavam outros na Administração", escreveu Trump no Twitter. O nome do próximo conselheiro deve ser conhecido durante a próxima semana.

Demissão ganha "importância reforçada". O editor de Política Internacional da TSF, Ricardo Alexandre, analisa a saída de John Bolton. 00:00 00:00

Num outro tweet, Trump escreve que pediu a Bolton que se demitisse, algo que aconteceu na manhã desta segunda-feira. "Agradeço muito ao John", escreveu.