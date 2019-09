Trump designa Robert O'Brien para novo conselheiro de segurança nacional

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira a designação de Robert O'Brien, o seu enviado especial para a libertação de reféns, para o posto estratégico de conselheiro de segurança nacional, após o afastamento do "falcão" John Bolton.

"Estou feliz por anunciar que vou nomear Robert C. O'Brien, que garantiu numerosos sucessos na qualidade de enviado especial presidencial para a libertação dos reféns, para o Departamento de Estado, como novo conselheiro de segurança nacional. Vou trabalhar longamente e duramente com Robert. Vai fazer um grande trabalho!", referiu o Presidente dos EUA em mensagem no Twitter.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O"Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!