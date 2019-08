Trump diz que está preparado para negociar com o Irão "quando houver condições"

O Presidente norte-americano repetiu a mensagem várias vezes enunciada de que "talvez ainda não seja o tempo para negociações" © Reuters

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta segunda-feira que está aberto a reunir com o Irão, "quando houver condições, para resolver o problema nuclear, mas ameaçou com "força muito violenta" se Teerão não aceitar ser um "bom jogador".

No final da cimeira G7, na cidade francesa de Biarritz, Donald Trump disse que o Irão não soube aproveitar o acordo nuclear e aproveitou-se dos milhares de milhões de dólares que foram oferecidos, sem dar a recompensa de abandonar o seu plano nuclear.

O Presidente norte-americano disse que está aberto a negociar com Teerão e elogiou o esforço feito pela França para mediar as negociações, durante uma conferência de Imprensa conjunta com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no final da cimeira do G7.

"O Presidente Macron fez o que achava correto. Talvez funcione. Talvez não funcione. Não sei", disse Donald Trump, referindo-se ao facto de Macron ter convidado o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano para comparecer em Biarritz.

Macron afirmou que espera que Trump e o Presidente iraniano se encontrem nas próximas semanas, acrescentando que os líderes do G7 concordaram que o Irão deve cumprir as suas obrigações nucleares, mantendo esperança em avanços diplomáticos.

Ao seu lado, o Presidente norte-americano repetiu a mensagem várias vezes enunciada de que "talvez ainda não seja o tempo para negociações", considerando que o Governo iraniano não está preparado para discutir o acordo.

"Haverá negociações quando houver condições para elas", afirmou Donald Trump, dizendo-se preparado para se sentar à mesa com o Presidente iraniano, Hassan Rohani, quando este considerar que tem condições para reunir.

O Presidente dos EUA insistiu em que o prazo do acordo estabelecido com o Irão (e que foi abandonado pelos norte-americanos, em 2018) está a terminar e que não aceitará uma extensão desse acordo, preferindo que seja negociado um novo entendimento.

"Eles são muito hábeis a negociar", explicou Trump, para dizer que os EUA não podem cair nos mesmos erros que o anterior Presidente Barack Obama caiu, aceitando as promessas iranianas sobre o plano nuclear, sem quaisquer garantias.

Já na conferência de imprensa que deu sozinho, minutos depois da conferência conjunta, Emmanuel Macron disse que tem envolvido a comunidade internacional na preparação de um novo acordo e que espera que as condições para um entendimento sejam conseguidas "muito em breve", realçando que não ninguém admitirá que o "Irão volte a produzir armas nucleares".