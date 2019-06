Trump promete vir a ser o "melhor amigo" do Irão. Mas há uma condição

© Carlos Barria/Reuters (arquivo)

TSF Por 23 Junho, 2019 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma guerra com o Irão não está nos planos de Donald Trump para o Golfo Pérsico, que admite até vir a ser o "melhor amigo" de Teerão. Ainda assim, caso o conflito com o Irão se torne inevitável, virá aí uma "obliteração como nunca antes visto".

Pub Pub

A garantia é deixada pelo presidente norte-americano numa entrevista à NBC na qual desmente ainda os iranianos, garantindo que nunca avisou Teerão de qualquer possível ataque. Trump acredita que o abate do drone norte-americano foi uma tentativa de provocação por parte do Irão aos Estados Unidos.

No capítulo do armamento nuclear, o líder norte-americano acredita na abertura do Irão para negociar e alcançar um acordo. "Não podem ter armamento nuclear", defendeu. "Se quiserem discuti-lo, ótimo. Se não, podem ter de viver numa economia estilhaçada durante vários anos."

"O Irão quer ser um país rico e próspero de novo. Vamos tornar o Irão num país grande de novo. Mas, nunca o vão conseguir se acharem que dentro de cinco ou seis anos vão ter armas nucleares. A questão não é o petróleo, a questão é que não vamos permitir que o Irão tenha armas nucleares. Quando eles aceitarem isso, vão ser um país rico. Vão ser muito felizes e eu vou ser o melhor amigo deles", garantiu.



A relação de amizade promete, no entanto, não ser fácil. Este domingo, no parlamento iraniano, os deputados cantaram "Morte à América".