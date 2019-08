Trump volta atrás e retira candidato para chefiar Informações Nacionais

Donald Trump © Leah Millis/Reuters

O Presidente norte-americano retirou esta sexta-feira o seu candidato, John Ratcliffe, para chefiar as Informações Nacionais, que agregam todas as agências e serviços de informações dos EUA, pouco dias depois de o ter nomeado.

A escolha de Ratcliffe, um congressista fiel a Donald Trump, foi fortemente criticada por Republicanos e Democratas pela sua falta de experiência e por suspeitas de que teria exagerado as qualificações no currículo, adianta o The New York Times.

"O nosso grande congressista John Ratcliffe é tratado de forma muito injusta pelos meios [de comunicação] mentirosos. Em vez de o fazer sofrer meses de calúnias, expliquei ao John que ia ser terrível para ele e a sua família lidar com esse tipo de gente. O John decidiu permanecer no Congresso", escreveu Trump na rede social Twitter, elogiando o trabalho "extraordinário" de Ratcliffe.

Trump adiantou que iria apresentar outro nome em breve.

O atual diretor das Informações Nacionais, Dan Coats, vai deixar as suas funções em 15 de agosto, ao fim de dois anos no cargo a coordenar as atividades da Agência Central de Informações (CIA, na sigla em Inglês), Agência de Segurança Nacional (NSA) e outras 15 entidades.

Durante o mandato de Coats, Trump ignorou frequentemente o seu conselho e a sua opinião e manteve-o afastado de alguns temas, como o das relações com a Federação Russa.

O papel do diretor das Informações Nacionais é o de estabelecer as prioridades entre as ameaças com que o país se confronta.

Até agora, o cargo tem sido ocupado por antigos diplomatas versados em questões de segurança nacional, militares retirados, antigos dirigentes do Pentágono e diretores de serviços de informações.