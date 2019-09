Trump revoga poder da Califórnia para definir níveis próprios de poluição

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que o seu Governo vai revogar o poder concedido ao estado da Califórnia para estabelecer os seus próprios níveis de emissões de poluição automóvel, mais restritivos do que no resto do país.

"O Governo decidiu revogar a isenção da Califórnia cumprir as emissões federais [superiores], para assim produzir veículos muito mais baratos para os consumidores, melhorando significativamente a segurança dos automóveis", indicou Donald Trump, que atualmente visita este estado liderado por democratas, na sua conta da rede social Twitter.

"Isso levará a mais produção por causa dessa vantagem de preço e segurança, e também pelo facto de os carros mais antigos e altamente poluentes serem substituídos por carros novos e extremamente ecológicos", escreveu o Presidente norte-americano.

The Trump Administration is revoking California"s Federal Waiver on emissions in order to produce far less expensive cars for the consumer, while at the same time making the cars substantially SAFER. This will lead to more production because of this pricing and safety......