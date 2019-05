Trump envia 1500 militares para o Médio Oriente por causa de tensão com Irão

© Leah Millis/Reuters

Donald Trump revelou que vai enviar mais 1500 militares para o Médio Oriente. "Queremos assegurar proteção no Médio Oriente. Vamos enviar um número relativamente pequeno de tropas... 1500 ", declarou o líder da Casa Branca, no jardim do edifício, em comunicação aos jornalistas.

Trump não especificou para onde irão especificamente as tropas norte-americanas, mas assegurou que o Congresso já foi notificado, um dia depois de uma reunião em Washington para discutir as propostas do Pentágono e reforçar a presença dos EUA no Médio Oriente.

Os militares serão enviados nas próximas semanas, como noticia o jornal The Guardian . As tropas de 1500 elementos, que incluem engenheiros, servirão para cumprir "responsabilidades e atividades defensivas" em relação ao Exército que já se encontra naquele território, reporta a Associated Press.

Ainda esta semana, as autoridades comunicaram que o Pentágono teria planos para enviar até 10 mil reforços para a região.

As forças armadas dos EUA acusaram esta sexta-feira o Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, do Irão, de ser diretamente responsável por ataques a petroleiros dos Emirados Árabes Unidos, ocorridos no início deste mês. Os Estados Unidos justificaram estas ocorrências com uma "campanha do Teerão" contra aliados norte-americanos.