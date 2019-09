Trump visto a jogar golfe enquando furacão Dorian se aproximava dos EUA

© Japan's Cabinet Public Relations Office via Kyodo/Reuters

Apesar de ter baixado para categoria 3, o furacão Dorian chegou a ser de categoria 5, a mais elevada para uma tempestade, sendo mesmo considerada a mais forte no Atlântico a chegar a terra nos últimos 84 anos. No domingo, Donald Trump declarou estado de emergência na Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, mas o perigo iminente não o impediu de passar a segunda-feira a fazer uma das coisas de que mais gosta: jogar golfe.

O Presidente norte-americano foi visto numa das suas propriedades, o Trump National Golf Club, em Sterling, perto de Washington. Segundo a CNN, em 955 dias de presidência Trump jogou golfe em 227, tendo passado 289 dias no Trump National Golf Club.

Spotted by eagle-eyed photojournalist @abdallahcnn: Trump golfing at his Virginia golf club moments ago pic.twitter.com/0DwVtGmvGN - Jeremy Diamond (@JDiamond1) September 2, 2019

Stephanie Grisham, a porta-voz da Casa Branca, garantiu à imprensa que o Presidente tem sido informado, de hora a hora, sobre a evolução do furacão.

Recorde-se que no domingo Donald Trump afirmou que "não tinha a certeza de alguma vez ter ouvido falar de um furacão de categoria 5", apesar de ter sido a quarta tempestade desta categoria a ameaçar os EUA desde que tomou posse.