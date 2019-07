Tunísia proíbe uso do 'niqab' em instituições públicas "por razões de segurança"

O 'niqab', véu que cobre a cara e cabelo exceto os olhos, não foi tolerado sob o regime deposto de Zine El Abidine Ben Ali © Yahya Arhab/EPA

O primeiro-ministro tunisino, Youssef Chahed, decidiu esta sexta-feira proibir "por razões de segurança" o acesso a administrações e instituições públicas a quem use o 'niqab' (véu islâmico), indicou a presidência do Governo à agência de notícias France-Presse.

Youssef Chahed assinou uma nota oficial "proibindo o acesso a locais da administração e instituições públicas, a qualquer pessoa com o rosto escondido", indicando que "a decisão foi tomada por razões de segurança", indicou a mesma fonte.

A decisão do chefe de Governo tunisino ocorre após o duplo atentado suicida em 27 de junho em dois locais diferentes em Tunes, capital da Tunísia. O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou o duplo atentado que provocou um morto e oito feridos.

Em fevereiro de 2014, o Ministério do Interior autorizou a polícia a realizar um "maior controlo" de pessoas que usavam o 'niqab', justificando essa medida pela luta contra "o terrorismo", em particular "devido ao uso do 'niqab' de suspeitos (...) para disfarçarem-se e fugirem à justiça".

O 'niqab', véu que cobre a cara e cabelo exceto os olhos, não foi tolerado sob o regime deposto de Zine El Abidine Ben Ali, que impiedosamente reprimiu todas as formas de islamismo, contudo tem crescido desde a revolução de janeiro de 2011 e desencadeou debates entre ativistas políticos seculares e islamitas.