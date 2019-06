UE vai fazer "todos os possíveis" para manter acordo nuclear com o Irão

"O plano reforçará o nosso diálogo e cooperação", indicou Federica Mogherini © Reuters

A União Europeia vai fazer "todos os possíveis" para manter o acordo nuclear com o Irão, depois da saída dos Estados Unidos do pacto, assegurou esta terça-feira a Alta Representante para a Política Externa da UE.

Federica Mogherini disse que continuam as tentativas de manter "a aplicação intacta" do acordo que atravessa "os dias mais difíceis", e descreveu que as "condições são as mais difíceis que se possam imaginar".

A chefe da diplomacia comunitária recordou ainda que o documento tem "mecanismos e medidas que podem ser tomadas caso não se cumpra", apesar dos esforços que estão a ser feitos para ser mantido em vigor.

A italiana defendeu ainda os mecanismos desenvolvidos pela UE para manter o "comércio legítimo com o Irão", apesar das sanções económicas introduzidas pelos norte-americanos por considerarem que Teerão está a violar o acordo nuclear.

Na sexta-feira, os países signatários do pacto nuclear vão reunir-se em Viena para garantir a continuação do plano assinado há quatro anos, num encontro presidido pela UE, que vai contar com a presença da secretária-geral do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), Helga Schmid, assim como a China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Irão.

Este encontro foi anunciado no sábado pela SEAE, que explicou que a convocatória tem a "intenção de garantir a continuação da implementação do Plano de Ação Conjunta em todos os seus aspetos e para discutir formas de enfrentar os desafios decorrentes da retirada e da nova aplicação de sanções pelos Estados Unidos sobre o Irão".

Na reunião desta terça-feira entre a Alta Representante da UE e o ministro paquistanês, Shah Mahmood Qureshi, foi assinado um plano estratégico de compromissos para potenciar a cooperação em áreas de interesse comum como a energia, as alterações climáticas, a educação ou a tecnologia.

"O plano reforçará o nosso diálogo e cooperação", indicou Federica Mogherini, enquanto o diplomata paquistanês referiu que a cooperação entre as duas partes se baseia em "valores compartidos pela democracia" que "elevam" o nível de parceria com a assinatura do documento.