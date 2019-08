Os protestos antigovernamentais e pró-democracia continuam nas ruas de Hong Kong, com um cordão humano inspirado naquele que aconteceu há precisamente 30 anos e que ficou conhecido como "Cadeia Báltica". Lituanos, estónios e letónios, sob o domínio de Moscovo, deram as mãos pela restauração da independência. Um protesto pacífico a que se seguiu a queda do Muro de Berlim e o colapso da URSS.