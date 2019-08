Um rasto de destruição no Luxemburgo. Tornado danificou 314 casas

Por Carolina Rico 11 Agosto, 2019 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro-ministro do Luxemburgo prometeu apoiar as comunidades afetadas pelo tornado que esta sexta-feira atingiu as localidades de Pétange e Bascharage.

"Não somos uma seguradora, mas não vamos deixar ninguém há chuva", prometeu Xavier Bettel este sábado à noite em conferência de imprensa.

O balanço final dos estragos dá conta de 314 casas danificadas, cem das quais ficaram inabitáveis.

Os trabalhos de reconstrução vão durar semanas, estima Paul Schroeder, diretor dos servidos de bombeiros e socorro do país, citado pelo Luxembourg Times.

O tornado, com rajadas de vento que atingiram 128 quilómetros, provocou ainda o corte de estradas e linhas ferroviárias, inundações e quedas de e árvores.

Entre os 19 feridos, um dos quais hospitalizado em estrado grave, há dois portugueses, um homem e uma mulher, ambos com ferimentos ligeiros.

Também uma família de três pessoas de nacionalidade portuguesa ficou desalojada, disse este sábado à agência Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades.

Segundo o secretário de Estado José Luís Carneiro na região atingida pelo tornado residem cerca de 20 mil portugueses.