União Europeia pode estar a preparar terceira extensão do Brexit

O jornal online americano Business Insider adianta, esta quinta-feira, que pode estar em cima da mesa uma terceira extensão do Brexit em outubro para evitar uma saída sem acordo.

A publicação adianta que da resolução, elaborada pelo Grupo Diretor do Brexit do Parlamento Europeu, que pode permitir uma nova extensão, tem como objetivo - além de evitar uma saída sem acordo - permitir a marcação de eleições antecipadas, realizar um novo referendo, revogar o Artigo 50 ou aprovar um Acordo de Saída.

A data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia é 31 de outubro. O Business Insider adianta ainda que esta resolução mantém a posição do Parlamento Europeu de que qualquer acordo do Brexit deve evitar uma fronteira física com a Irlanda - o chamado backstop.