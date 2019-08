Unidas Podemos apresenta nova poposta ao PSOE para Governo de coligação

O primeiro-ministro espanhol e líder do PSOE, Pedro Sanchez, e o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias © Juan Carlos Hidalgo/EPA

O partido espanhol Unidas Podemos enviou, esta terça-feira, uma nova proposta ao Partido Socialista (PSOE) com "medidas programáticas e competências" no sentido de retomarem o diálogo sobre a constituição de um Governo de coligação em Espanha.

De acordo com um comunicado, o documento contempla "quatro opções distintas" para a participação do Unidas Podemos na partilha de responsabilidades no executivo e uma proposta programática com base nos pontos que já tinham sido abordados com o PSOE no mês de julho.

A proposta programática tem como base a segunda versão do documento "Espanha Avança" que o PSOE, liderado por Pedro Sánchez, tornou público no mês passado além do acordo para o Orçamento para 2019, que o Unidas Podemos e os socialistas assinaram no ano passado.

No documento agora divulgado, o partido liderado por Pablo Iglesias identifica dez pontos essenciais para as negociações, entre os quais "acabar" com a reforma laboral, universalização da rede pública de escolas até aos três anos de idade, "construção de um país feminista", colocar os "espanhóis alheados" no centro das políticas do "novo governo" e lutar contra a corrupção.

A lista inclui ainda medidas sobre a descida do preço dos arrendamentos de casas, garantias sobre o direito à habitação, justiça social, "luta pela emergência climática" assim como dinamizar a ciência e a investigação e impulsionar "uma nova Europa mais democrática e social".

O Unidas Podemos recorda que os espanhóis votaram no passado dia 28 de abril para que os partidos políticos "dialoguem, negoceiem e alcancem acordos".

Por isso, considera importante a negociação para se conseguir "um governo de coligação que trabalhe para as pessoas".

A equipa do Unidas Podemos destacada para negociar com o PSOE é composta por Pablo Iglesias, Ione Belarra, Jaume Asens, Iolanda Díaz, Enrique Santiago e Juantxo Lopez de Uralde.

O PSOE ainda não respondeu à proposta do Unidas Podemos, coligação formada por partidos de esquerda.

Em Espanha, vive-se um impasse político desde as últimas eleições legislativas porque apesar da vitória o PSOE não conseguiu maioria parlamentar pelo que tem de conseguir pactos ou coligações no sentido de formar Governo.