Negociações "totalmente quebradas". Unidas Podemos admite não apoiar Sánchez

Pedro Sánchez só teria de obter dos outros partidos mais votos positivos do que negativos © Epa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 25 Julho, 2019 • 08:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Totalmente quebradas." Uma fonte governamental espanhola deu conta de um rompimento das negociações com o Unidas Podemos para um acordo de Governo em Espanha.

Pub Pub

As exigências de Pablo Iglesias revelaram-se, de acordo com a publicação espanhola El País , inaceitáveis para a coligação. Os socialistas espanhóis alegam que ceder à vontade de Iglesias significaria criar dois governos dentro do Executivo.

Pub Pub

A origem da discórdia estará relacionada com as pastas pretendidas pela Unidas Podemos. Uma fonte da coligação, Ione Belarra, explicou que o PSOE não se demonstrou disposto a oferecer ao Podemos competências nas áreas do Trabalho, das Finanças, da Transição Ecológica ou mesmo da Igualdade, áreas que Iglesias teria vindo a alegar como pontos de encontro para chegar a acordo. Ainda assim, Ione Belarra alegou que haveria ainda tempo para continuar a negociar até setembro.

Pablo Echenique, da mesma ala partidária, garantiu também, em entrevista à rádio Cadena, que o Unidas Podemos não entrará num governo a todo o custo.

Esta quinta-feira decorrerá a segunda votação para investidura do Governo espanhol, mas tudo indica que não será atingido qualquer confirmação.

Pedro Sánchez só teria de obter dos outros partidos mais votos positivos do que negativos.