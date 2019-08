Vaga de calor causa um aumento de 400 mortes na Holanda

A Holanda tem uma população de 17 milhões de habitantes © Reuters

A recente onda de calor na Europa provocou um aumento do número de mortes na Holanda. Foram quase mais 400 óbitos, num total de 2964 pessoas durante a semana que começou a 22 de julho, cerca de 15% a mais do que a média de uma semana normal de verão.

Os dados foram avançados pelo Instituto Holandês de Estatística, que refere que o recorde só é comparável à taxa registada durante duas vagas de calor em 2006, entre as mais longas no país.

A faixa etária de 80 anos ou mais contabilizou 300 mortes das 400 adicionais, refere a agência Reuters.

A maioria das mortes ocorreu no leste da Holanda, onde as temperaturas foram mais altas e a vaga de calor durou mais do que no resto do país.

A Holanda tem uma população de 17 milhões de habitantes.

A onda de calor foi a segunda a atingir a Europa apenas num mês, e especialistas em clima advertem que esses picos de calor podem tornar-se cada vez mais comuns, à medida que o planeta se aquece devido às emissões de gases do efeito estufa.