Várias pessoas esfaqueadas em ataque na Florida

A polícia de Tallahassee, na Florida, EUA, deteve esta quarta-feira um homem suspeito de esfaquear várias pessoas, esta manhã, no complexo industrial de Dyke Industries, avançam as autoridades num comunicado publicado no Twitter.

O número de vítimas ainda não foi confirmado oficialmente mas, segundo a CNN, o hospital Tallahassee Memorial HealthCare recebeu seis pessoas vítimas do incidente.

"Eles estão atualmente a ser avaliados pela nossa equipa médica", revelou uma fonte do hospital à mesma publicação.

Damon Miller, porta-voz da polícia de Tallahassee, afirmou que ainda não se sabe se o suspeito detido trabalha no complexo industrial de Dyke Industries. O incidente aconteceu às 8h37 (hora local, aproximadamente 13h00 em Lisboa) e as vítimas começaram a ser assistidas no local.

"Após a chegada do oficial foram descobertas várias vítimas de esfaqueamento e forneceu-se atenção médica imediata", acrescentou a polícia local em comunicado.