Vaza Jato. Ex-candidata à vice-presidência do Brasil intermediou contacto entre hacker e jornalista do The Intercept

A informação foi divulgada na sexta-feira pela Rede Globo, que obteve a transcrição do depoimento de Walter Delgatti Neto, preso na terça-feira, numa investigação sobre atos de pirataria cibernética cometidos contra autoridades.

Manuela D"Avila é filiada no Partido Comunista do Brasil (PC do B) e foi candidata a vice-presidente na coligação liderada por Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), que acabou derrotada pelo atual Presidente, Jair Messias Bolsonaro.

Após a divulgação do depoimento de Walter Delgatti Neto, Manuela D'Avila publicou uma nota nas redes sociais confirmando que o seu telemóvel foi pirateado e que foi contactada por uma pessoa não identificada que colocou em contacto com o jornalista Glenn Greenwald.

"No dia 12 de maio, fui contactada pela aplicação Telegram de que, naquele mesmo dia, o meu dispositivo tinha sido invadido no Estado da Virginia, Estados Unidos. Minutos depois, pelo mesmo aplicativo, recebi mensagem de pessoa que, inicialmente, se identificou como alguém inserido na minha lista de contatos para, a seguir, afirmar que não era quem eu supunha que fosse, mas que era alguém que tinha obtido provas de graves atos ilícitos" relatou.

"Sem se identificar, mas dizendo morar no exterior, [a mesma pessoa] afirmou que queria divulgar o material por ele recolhido para o bem do país, sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza" acrescentou Manuela D"Avila.

A ex-candidata disse que chegou a suspeitar que as mensagens fossem uma armadilha de seus adversários políticos e limitou-se a repassar o contacto do invasor para Glennwald.

"Desconheço, portanto, a identidade de quem invadiu meu celular [telemóvel], e desde já, me coloco à inteira disposição para auxiliar no esclarecimento dos factos em investigação. Estou, por isso, orientando os meus advogados a procederem à imediata entrega das cópias das mensagens que recebi pela aplicação Telegram à Polícia Federal", concluiu.

O suspeito de pirataria cibernética afirmou, no mesmo depoimento, não ter editado o material subtraído dos telemóveis usados pelos procuradores da Lava Jato afirmando também que não pediu dinheiro em troca das informações entregues a Greenwald e ao The Intercept Brasil.

O ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e membros do grupo de trabalho da Lava Jato estão envolvidos num escândalo, conhecido como "Vaza Jato", que começou em 09 de junho, quando o The Intercept Brasil e outros 'media' parceiros começaram a divulgar reportagens que colocam em causa a imparcialidade da maior Operação contra a corrupção no país.

Baseadas em informações obtidas de uma fonte não identificada, estas reportagens apontam que Moro terá orientado os procuradores da Lava Jato, indicado linhas de investigação e adiantado decisões enquanto era juiz responsável por analisar os processos do caso em primeira instância.

Se confirmadas, as denúncias indicam uma atuação ilegal do antigo magistrado e dos procuradores brasileiros porque, segundo a legislação do país, os juízes devem manter a isenção e, portanto, estão proibidos de auxiliar as partes envolvidas nos processos.

Moro e os procuradores da Lava Jato, por seu turno, negam terem cometido irregularidades e fazem críticas às reportagens do The Intercept e seus parceiros (Folha de S. Paulo, revista Veja, El País e o jornalista Reinaldo Azevedo), afirmando que são sensacionalistas e usam conversas que podem ter sido adulteradas e foram obtidas através de crime cibernético.

Na terça-feira, a polícia brasileira realizou a Operação Spoofing e prendeu Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscilla de Oliveira e Danilo Cristiano Marques, após encontrar indícios de que teriam praticado pirataria cibernética contra autoridades do país.

Segundo os investigadores, além de Moro e dos procuradores da Lava Jato, o grupo pirateou telemóveis do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, numa ação que terá intercetado comunicações de mais de mil pessoas.