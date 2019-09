Veja aqui os discursos de Guterres, Bolsonaro e Trump na ONU

António Guterres, secretário-geral da ONU, com Donald Trump, Presidente dos EUA © Jonathan Ernst/Reuters

As mudanças no clima alimentaram na segunda-feira a cimeira sobre as alterações climáticas, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, pelo que se aguarda esta terça-feira que tal se reflita nas diferentes intervenções dos líderes ou responsáveis dos 193 Estados que integram a organização.

Pub Pub

Outra questão premente é a escalada da tensão, tal como já disse Guterres, "muito perigosa" no Golfo Pérsico, tendo o Irão e Arábia Saudita como principais potências da região.

Estados Unidos e Irão, duas potências nucleares, estão num momento de maior pressão e trocas de ameaças de retaliação, que levam vários países do mundo, como a França, a tentarem intermediar conversações pacíficas entre os presidentes Donald Trump e Hasan Rohani.

Com o mundo de olhos postos no combate às alterações climáticas e, nomeadamente, sobre a região da Amazónia e a luta pelos direitos humanos dos povos indígenas, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, prometeu levar a Amazónia na agenda, sendo o primeiro a abrir esta terça-feira o debate geral, como tradição, antes do Presidente dos Estados Unidos.