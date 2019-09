Veja em direto as reações de Pedro Sánchez à decisão do Rei de Espanha

Pedro Sánchez tenta evitar a realização de novas eleições, a 10 de novembro © Sergio Perez/Reuters (arquivo)

O Rei de Espanha esteve a consultar, desde segunda-feira, os partidos com assento parlamentar para tentar desbloquear o atual impasse político e evitar a marcação de eleições antecipadas para 10 de novembro. No entanto, depois de ter recebido os 15 líderes partidários por ordem de representação parlamentar, Felipe VI encontrou-se com Meritxell Batet, presidente do parlamento, no Palácio da Zarzuela, em Madrid, e não propôs nenhum candidato para tentar formar Governo. O país caminha para a possibilidade de ter de realizar eleições antecipadas.

Pedro Sanchéz vai aparecer esta noite no Palácio da Moncloa para prestar declarações.