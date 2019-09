Vem aí um novo furacão. Lourenzo passa perto dos Açores na próxima semana

Imagem de satélite do furacão Lourenzo

A tempestade tropical Lourenzo ficou mais forte e transformou-se no quinto furacão a atingir o Atlântico este ano, avança a agência Reuters. Esta quarta-feira de manhã, o U.S. National Hurricane Center (NHC) já tinha alertado para o aumento de intensidade da tempestade, que acabou por se confirmar.

Tropical Storm #Lorenzo Advisory 9: Lorenzo Resumes Intensifying. Expected to Become a Hurricane On Wednesday. https://t.co/VqHn0u1vgc