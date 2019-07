Viagem de 15 horas da Catalunha a Estrasburgo. Quando tudo vale a pena pela democracia

Amarelo, vermelho e azul. A entrada do Parlamento Europeu está, no dia da tomada de posse dos novos eurodeputados, vestida com as cores da Catalunha. Milhares de pessoas vieram da região espanhola para se manifestarem contra os três lugares dos eurodeputados independentistas catalães que vão ficar vazios.

Jordi tem uma t-shirt amarela, um chapéu da mesma cor e não precisa de microfone para ser o centro das atenções. É o homem que controla as músicas cantadas na manifestação, tem na mão um papel com letras de músicas revolucionárias, entre elas "Abril 74", de Lluís Llach, alusiva à Revolução dos Cravos, ou a canção italiana Bella Ciao.

Enquanto acaba uma música e não começa a outra, admite que estes tempos lhe fazem lembrar a ditadura espanhola. Não quer conviver com um regime autoritário no país de origem nem na Europa, então sai à rua para defender os valores da Catalunha e de quem foi às urnas.

"O povo catalães votou para os deputados do Parlamento Europeu, três deputados que tiveram mais de dois milhões de votos, mas o Governo espanhol e a justiça espanhola querem impedir que estes deputados exerçam o papel de representar o povo no Parlamento Europeu", conta à TSF.

Como tal, acredita que a manifestação no coração de Estrasburgo "é uma prova da democracia, uma defesa da democracia".

"Até agora estávamos a defender a democracia em Espanha, porque já não vemos a democracia, continua a ser um estado autoritário da época de Franco. A justiça espanhola continua a ser a mesma da época de Franco. Agora, estamos na Europa a pedir a democracia", reitera.

Da Holanda, em prol da democracia

E se a Europa é uma união, Laura Prat Bertrams é a prova disso. Uma holandesa em plena manifestação catalã, em Estrasburgo, que luta pelos direitos dos europeus, acima de tudo.

"Não é pela Catalunha, mas pela democracia europeia", repete diversas vezes. "Estou muito preocupada com o que se passa em Espanha", admite, frisando que este é um dia imperial para realçar que a democracia é um bem a ser protegido.

"Não é só um dia importante para os catalães porque há três eurodeputados eleitos, que milhões de pessoas votaram, e que não entram no Parlamento. O que é isto, uma democracia em que não entra um deputado eleito? Para mim é alucinante, é uma vergonha que os nosso políticos não digam nada", questiona a holandesa que iniciou uma petição ao parlamento holandês onde pede que façam "todo o possível para libertar os presos políticos".

Laura Prat Bertrams explica que a entrada dos eurodeputados catalães no Parlamento Europeu "é básico, é o fundamento da democracia". "Se não tomam posse é um perigo muito grande para nós, por isso digo que não é uma causa catalã, é algo de todos nós, é a União Europeia."

A longa viagem de que ninguém se arrepende

A Catalunha está unida na praça exterior do Parlamento, dos mais novos aos mais velhos. Há quem jogue às cartas, quem faça piqueniques e quem se mantenha firme na função de colocar bem alto as bandeiras e frases que dão nome à manifestação.

É o caso de Javi, de 57 anos, que fez uma viagem de 16 horas - como a maioria dos presentes - porque "todos os catalães que querem a liberdade têm de sair à rua".

"Isto nunca foi visto em nenhum país democrático. Estamos aqui para reclamar que se exerça um exercício democrático. Em Espanha isto é normal porque não há um sistema democrático, mas na Europa, no coração da Europa, aqui deveria ver-se a luz da democracia da Europa e não funciona assim", justifica o catalão.

Apesar de a decisão estar tomada, os manifestantes acreditam que pode ser revertida e Javi espera que "os partidos democráticos que estão representados no Parlamento Europeu façam a pressão que têm de fazer" e percebem que "esta situação não é lógica nem normal".