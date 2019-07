Pedro Sánchez mantém-se à frente do Governo de Espanha? Já há data para votações

Os membros do Parlamento terão de reunir uma maioria absoluta na fragmentada assembleia de 350 assentos para que Sánchez mantenha o cargo na primeira rodada de votos © Reuters

O Parlamento espanhol iniciará o processo de votação sobre a renovação de Pedro Sánchez, de acordo com Meritxell Batet, elemento do Parido Socialista da Catalunha. Os socialistas venceram as eleições nacionais em abril, sem maioria, para ser primeiro-ministro nos próximos quatro anos.

O candidato do PSOE e primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, vai tentar ser confirmado nesse cargo num debate de investidura que começa no dia 22 de julho, apesar de não ter ainda os apoios necessários.

Sánchez comunicou essa data numa conversa telefónica que teve esta terça-feira com a presidente do Congresso dos Deputados (parlamento), Meritxell Batet, a partir de Bruxelas, onde está retido numa cimeira de líderes europeus que foi suspensa na segunda-feira e continua esta terça-feira para tentar chegar a um acordo sobre a distribuição dos principais cargos da União Europeia.

"O debate de investidura inicia-se a 22 de julho" próximo e uma primeira votação terá lugar no dia seguinte, 23 de julho, anunciou Batet depois da conversa que teve com Sánchez.

A primeira votação está prevista para depois do debate de 23 de julho, noticia a agência Reuters.

Os membros do Parlamento terão de reunir uma maioria absoluta na fragmentada assembleia de 350 assentos para que Sánchez mantenha o cargo na primeira rodada de votos.

Se o primeiro-ministro, que derrotou o seu antecessor conservador, não conseguir, como é expectável, terá de requerer uma maioria numa segunda ronda de votação, a ser realizada no prazo de 48 horas após a primeira votação.

Um segundo e hipotético fracasso acionará uma contagem regressiva até setembro, para que Sánchez consiga arrecadar outros votos na assembleia, antes de ser forçado a convocar uma nova eleição nacional.