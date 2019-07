Votações para eleger primeiro-ministro do Reino Unido terminam esta segunda-feira

O novo primeiro-ministro será nomeado pela rainha do Reino Unido na terça-feira © Reuters

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Emanuel Nunes, correspondente da TSF em Londres 22 Julho, 2019 • 11:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi mais de um mês e meio de campanha. Começou com 10 e acabou com dois candidatos, o atual e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Pub Pub

Boris Johnson e Jeremy Hunt estão na corrida para primeiro-ministro do Reino Unido. Terminam esta segunda-feira as votações dos 160 mil militantes conservadores. Depois das 17h, não entra mais nenhum voto. Na terça-feira, é anunciado o vencedor.

Pub Pub

Ouça a explicação completa de Emanuel Nunes, correspondente da TSF em Londres 00:00 00:00

No dia seguinte, Theresa May participará no seu último debate semanal no parlamento. Depois, seguirá para o Palácio de Buckingham para entregar o pedido de demissão à rainha. De seguida, entra o vencedor para ser nomeado primeiro-ministro pela monarca.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Alan Duncan, demitiu-se esta manhã. No domingo, o ministro das Finanças, Philipp Hammond, adiantou que se demitirá na quarta-feira, caso o novo primeiro-ministro seja Boris Johnson, que está em vantagem nas sondagens.