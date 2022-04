Falhas na Internet em várias cidades francesas devido a atos de vandalismo

© Mohammed Badra/EPA

Cortes e lentidão no acesso à internet estão a ocorrer esta quarta-feira em várias cidades francesas, depois de atos de vandalismo terem afetado a rede de fibra ótica, segundo várias fontes citada pelas agência de notícias France-Presse (AFP).

O Ministério da Economia francês confirmou à AFP ter sido informado sobre os "cortes nas tubulações" de fibra ótica, que podem corresponder a atos de vandalismo.

"Este tipo de incidente, desta magnitude, nunca ocorreu", disse à AFP uma fonte do setor.

"É a primeira vez e, até ao momento, não sabemos o que aconteceu", referiu a mesma fonte, indicando que dispositivos de monitorização foram instalados para evitar que volte a ocorrer em outros lugares.

A empresa de telecomunicações Free, que foi fortemente afetada, relatou na rede social Twitter que foram cometidos "vários atos maliciosos" na infraestrutura de fibra ótica, ocorridos entre a noite de terça-feira e a madrugada de hoje, mas que agora estão "circunscritos".

"Os ataques ocorreram às 04h00, horário local (03h00 em Lisboa). Desde a manhã de hoje [quarta-feira], as equipas estão mobilizadas", referiu a companhia de telecomunicações à AFP, esperando que a rede seja "restabelecida durante o dia".

A operadora SFR, também afetada pelo incidente, confirmou "vários cortes na fibra" em torno de Lyon (centro-leste) e em Ile-de-France (região de Paris), cuja origem é "desconhecida".

"As equipas estão no terreno" e "o trabalho está em andamento", continuou a empresa.

"Três das quatro artérias da Free, que formam a espinha dorsal de sua rede, foram vandalizadas", disseram outras fontes à AFP.

No Twitter, vários clientes da operadora em Grenoble e Estrasburgo (leste) reclamaram de ter problemas em relação à velocidade de internet. Em Estrasburgo, o provedor de serviços de "nuvem" (computação desmaterializada) Agora Calycé também anunciou no Twitter que estava "a sofrer com um incidente ocorrido a nível nacional", que afetou clientes "conectados à fibra".