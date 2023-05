Inundações em Itália fazem pelo menos 14 mortos

Por Lusa 18 Maio, 2023 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

O balanço do número de mortos nas inundações de quarta-feira na região de Emília-Romanha, no centro de Itália, subiu esta quinta-feira para 14, após serem encontrados mais cinco cadáveres na zona de Ravena, indicaram as autoridades locais.

Dois responsáveis do comando da polícia e do município de Ravena confirmaram as novas mortes, duas das quais foram as de um casal de agricultores com mais de 70 anos encontrados esta quinta-feira à tarde mortos na sua casa invadida pela água, na localidade de Russi.

O homem de 73 anos e a mulher de 71 estavam desaparecidos desde quarta-feira, altura em que o filho alertou as autoridades.

A causa exata da sua morte não ficou imediatamente clara, mas eletrocussão é, aparentemente, uma das hipóteses a serem consideradas.

Em Sant'Agata sul Santerno, um homem idoso foi encontrado morto em casa e uma mulher também encontrada não foi ainda identificada.

Numa habitação em Castel Bolognese, uma equipa de busca e salvamento encontrou o cadáver de um homem que alegadamente se recusou a abandonar a sua casa ameaçada pela água das cheias.

Além disso, há ainda mais uma pessoa desaparecida na vizinha Boncellino.