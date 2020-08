Inundações na China fazem mais de 200 mortos e 20 mil milhões de euros em prejuízos

Cheias na China © AFP

As inundações ocorridas este verão, na China, deixaram mais de 200 mortos ou desaparecidos e causaram 25 mil milhões de dólares (21 mil milhões de euros) em prejuízos diretos, revelou o ministério de Gestão de Emergências.

As inundações atingiram os grandes sistemas fluviais nas partes central e sul do país. As principais cidades não foram afetadas, mas o impacto soma-se às perdas económicas sofridas na sequência da pandemia do novo coronavírus, que foi detetado, pela primeira vez, na província de Hubei, no final do ano passado. Hubei foi também uma das províncias mais afetadas pelas inundações.

O vice-ministro de Gestão de Emergências, Zhou Xuewen, disse aos jornalistas que 219 pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas e que 54 mil casas ficaram destruídas.

As perdas económicas ascenderam aos 178,9 mil milhões de yuan (21 mil milhões de euros), ou 15,9% superiores à média dos danos causados pelas inundações dos últimos cinco anos.

A China é a segunda maior economia do mundo, a seguir aos Estados Unidos, mas o crescimento económico tem vindo a abrandar, face ao aumento dos custos de mão-de-obra e à saturação do mercado interno.

Embora tenha contido em grande parte a disseminação da Covid-19, mantêm-se as preocupações sobre o emprego e o destino dos mercados de exportação do país, numa altura em que Pequim e Washington enfrentam uma prolongada guerra comercial e tecnológica.