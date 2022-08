Fotogaleria: inundações no Paquistão causam mais de mil mortos e destroem um milhão de casas

Por TSF/Lusa 31 Agosto, 2022 • 16:55 Partilhar este artigo Facebook

As inundações no Paquistão causadas pelas chuvas das monções que começaram em junho já mataram 1162 pessoas, de acordo com o balanço divulgado pela Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes (NDMA).

Mais de 33 milhões de pessoas, ou um em cada sete paquistaneses, foram afetados pelas cheias e quase um milhão de casas foram destruídas ou severamente danificadas, de acordo com o Governo.

O NDMA disse que mais de 80.000 hectares de terra cultivável tinham sido devastados e mais de 3400 quilómetros de estradas e 157 pontes tinham sido destruídos.