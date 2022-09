Carlos Gaspar é o convidado desta semana da entrevista TSF/DN.

Por Pedro Cruz (TSF) e Leonídio Paulo Ferreira (DN) 30 Set, 2022 • 09:53

Carlos Gaspar é o convidado desta semana da entrevista TSF/DN.

O investigador de Ciência Política e Relações Internacionais, professor no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, Carlos Gaspar defende que a invasão da Ucrânia por parte da Rússia é uma "derrota da estratégia" do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "que fez tudo para que não acontecesse".

No Em Alta Voz, a entrevista da TSF e do DN, Carlos Gaspar, refere que o líder norte-americano "fez tudo para impedir a invasão da Ucrânia", denunciando-a publicamente, e "preparou um pacote de sanções no G7, com a União Europeia, para estar pronto no dia em que a invasão ocorresse".

"Avisou os ucranianos, os altos funcionários da administração foram a Moscovo desde o verão de 2021 perguntar aos seus correspondentes russos se tinham pensado duas vezes no assunto. A invasão russa da Ucrânia é uma derrota da estratégia do presidente Biden, que fez tudo para que não acontecesse", analisa.

LEIA AQUI A ENTREVISTA COM CARLOS GASPAR NA ÍNTEGRA