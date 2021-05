Investigação às empresas de Donald Trump passa a ter componente criminal

Donald Trump © Andrew Caballero-Reynolds/AFP

A procuradora-geral do estado de Nova Iorque anunciou o alargamento do âmbito da investigação

às empresas de Donald Trump. A investigação que começou em 2019 passa, agora, a ter uma componente criminal.

Em causa, estão os negócios imobiliários do antigo presidente. Os investigadores tentam perceber se as empresas enganaram os credores e as seguradoras, aumentando e baixando o valor das propriedades para, por um lado, garantir empréstimos e, por outro, benefícios fiscais.

Estas investigações incluem também as declarações de rendimentos de Trump que ele sempre se recusou

a divulgar publicamente.