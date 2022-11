Investigação da BBC mostra que guardas costeiros espancaram migrantes em Melilla

© David Fernandez/EPA

Os guardas costeiros usaram da força contra centenas de migrantes que tentaram atravessar a fronteira, em Melilla, Espanha, no final do passado mês de junho. Na altura, as associações de direitos humanos denunciaram abusos por parte das autoridades, mas as imagens das câmaras de videovigilância desapareceram. Agora, uma reportagem da BBC está a colocar em causa as versões oficiais de Espanha e Marrocos sobre os incidentes na fronteira do enclave de Melilla, entre os dois países, no dia 24 de junho deste ano.

A televisão pública britânica está a reproduzir imagens que provam que as forças de segurança marroquinas removeram mortos e feridos da zona entre as duas vedações, que legalmente é território espanhol. A BBC tem provas do uso de balas de borracha a curta distância contra os migrantes e da entrega de detidos do lado espanhol às autoridades marroquinas. São mais de 400 detidos que terão sido espancados pelos guardas de fronteira de Marrocos.

Ouça aqui as explicações do jornalista Nuno Domingues

Espanha nunca conseguiu explicar a misteriosa falha de imagens de segurança que poderiam ajudar a esclarecer o que aconteceu.

Tanto espanhóis como marroquinos alegaram sempre que se tratou de um ataque premeditado. O que a BBC agora mostra é o resultado de uma investigação cooperativa que viu vídeos, visitou as instalações de segurança de Espanha e Marrocos, comparou relatos e entrevistou testemunhas que sobreviveram ao dia 24 de junho deste ano, em Melilla.

Alguns desses relatos, confirmados por vídeos entretanto recolhidos, mostram um cerco dos guardas marroquinos, que dispararam granadas de gás, e forçaram os migrantes a galgar as cercas e atravessar para o lado espanhol, para fugir.

Os mesmos relatos descrevem que os detidos foram encurralados e tratados como animais. A BBC diz que entrou na sala de controlo da guarda civil espanhola, em Melilla, e concluiu que não havia forma de não ver o que os guardas marroquinos estavam a fazer aos migrantes.

Os relatos registados pela BBC também fazem disparar o número de mortos de cerca de 41 para mais de 70. Há diversas investigações de várias instituições ainda em curso, entre as quais uma da União Africana.

Em Marrocos, um dos relatórios confirma que, apesar da zona entre vedações ser território espanhol, só os marroquinos circulam por lá.