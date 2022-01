Investigadores identificam tipos de rãs contemporâneas dos dinossauros

As rãs viveram com um clima de muita chuva e temperaturas temperadas no verão © AFP

Uma equipa de investigadores da Universidade do Chile identificou dois tipos de rãs que habitaram a Patagónia há mais de 70 milhões de anos juntamente com dinossauros, como o 'Stegouros elengassen', encontrado recentemente no extremo Sul do país.

O estudo, publicado na revista Cretaceous Research, confirmou as duas famílias de rãs que sobreviveram à extinção massiva ocorrida há 66 milhões de anos, depois do impacto do asteroide Chicxulub, que causou o desaparecimento dos dinossauros, e têm parentesco com espécies endémicas que ocupam a zona, como a rã gigante chilena.

Foi depois de duas campanhas de prospeção paleontológica realizadas em 2017 e 2018 que os investigadores descobriram os exemplares de fauna pré-histórica no Vale do Rio das Chinas, o registo fóssil mais a Sul deste tipo de rãs a nível global existente até hoje.

O investigador da Rede Paleontológica da Universidade de Chile, o cientista que dirige o estudo destes fósseis, Felipe Suazo, detalhou que as rãs viveram com um clima de muita chuva e temperaturas temperadas no verão num ecossistema assente na foz de um rio.

As famílias Pipidae (Kuruleufenia) e Calyptocephalellidae (Calyptocephalella) a que pertencem os fósseis encontrados, conseguiram superar o evento de extinção massiva que apagou da face da Terra os dinossauros.

A familia Calyptocephalellidae, um autêntico "fóssil vivo", afirmou Suazo, está ameaçada pela ação humana.

Atualmente, esta espécie está classificada na categoria vulnerável da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, devido à perda de ecossistemas de água doce.