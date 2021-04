Irão acusa Israel de ataque a central nuclear e promete "vingança"

Central de Natanz, no Irão © Abedin Taherkenareh/EPA

Por Lusa 12 Abril, 2021 • 08:48

O Irão acusou Israel de responsabilidade num ataque que atingiu, no domingo, a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, deixando entender que se registaram danos nas centrifugadoras, e prometendo "vingança".

"Com esta ação, o regime sionista vingou-se do povo iraniano pela paciência e sabedoria que demonstrou enquanto aguardava pelo levantamento das sanções", disse o porta-voz dos Negócios Estrangeiros do Irão, Said Khatibzadeh numa conferência de imprensa em Teerão.

No domingo, a televisão estatal iraniana, citando o porta-voz do programa nuclear civil do Irão, noticiou que as instalações nucleares de Natanz tinham sofrido um "incidente" na rede de distribuição elétrica.

O porta-voz, Behrouz Kamalvandi, não forneceu mais detalhes, adiantando apenas que não se registaram feridos.

"Houve um acidente numa parte da rede elétrica da instalação de enriquecimento", disse o porta-voz, referindo-se ao complexo nuclear de Natanz.

As novas centrífugadoras oferecem ao Irão a capacidade de enriquecer urânio mais rapidamente e em maiores quantidades, em volumes e com um grau de refinamento proibido pelo acordo de 2015 alcançado em Viena entre o país e a comunidade internacional.