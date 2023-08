Irão apresenta novo drone com alcance de dois mil quilómetros

O novo drone foi apresentado durante a cerimónia do Dia da Indústria de Defesa © Iranian Defence Ministry/AFP (arquivo)

As autoridades iranianas apresentaram esta terça-feira um novo drone, indicando que tem um raio de alcance de dois mil quilómetros, pode permanecer no ar por 24 horas e transportar vários tipos de armamentos.

O novo drone [aparelho aéreo não tripulado] foi apresentado durante a cerimónia do Dia da Indústria de Defesa, na presença do Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, informou a agência de notícias iraniana Fars, ligada à Guarda Revolucionária.

O Mohajer-10 - que significa Migrante - tem um raio de alcance de dois mil quilómetros, pode voar a uma velocidade máxima de 210 quilómetros por hora, permanecer 24 horas no ar e transportar até 300 quilos de carga, segundo as autoridades iranianas.

Além disso, possui sistemas de "guerra eletrónica" e sistemas de "inteligência", além de capacidade para transportar todos os tipos de munições e bombas", referiu a agência Fars.

A apresentação do novo armamento contou ainda com a presença do ministro da Defesa, brigadeiro-general Mohamad Reza Qarai Ashtiani, e de outros altos funcionários das Forças Armadas do país.

"Espero que o esforço de todos nós expanda a grandeza, a honra e o poder do país", disse Raisi, de acordo com a agência de notícias iraniana Tasnim.

Na cerimónia também foi apresentada uma nova bomba teleguiada, "Arman 1", sobre a qual não foram fornecidos mais detalhes.

O Irão possui uma desenvolvida indústria de fabrico de drones kamikaze. Em abril passado, foi testado com sucesso o drone Me'raj-532, com um alcance de 450 quilómetros, a uma altura de 12 mil pés e voar durante três horas.

Os países ocidentais denunciaram que o Irão vendeu drones kamikaze Shahed-136/131 à Rússia para serem utilizados na guerra na Ucrânia, algo que Teerão nega.

Em resposta à venda destes drones, a União Europeia (UE), os Estados Unidos e o Reino Unido sancionaram indivíduos e empresas ligadas à produção destes aparelhos aéreos não tripulados iranianos.