Irão lança ataque contra duas bases dos EUA no Iraque

O Irão atacou esta noite duas bases aéreas no Iraque onde estão posicionadas tropas norte-americanas. Pelos menos 10 rockets caíram sobre a base de Ain al-Asad, a norte de Bagdad.

Num comunicado, citado pela agência France-Presse, o Pentágono revela que "mais de uma dúzia de mísseis" atingiram duas bases iraquianas utilizadas pelo exército dos Estados Unidos da América e o Departamento de Defesa já anunciou que está a fazer uma "avaliação preliminar dos danos" causados pelo ataque e a planear "a resposta".

A televisão estatal iraniana divulgou um comunicado dos Guardas da Revolução que confirmaram o lançamento do ataque.

"Os Guardas da Revolução confirmaram o ataque a uma base no Iraque com dezenas de mísseis", e ameaçaram com "respostas ainda mais devastadoras" em caso de resposta dos EUA.

A agência de notícias iraniana Fars publicou um vídeo dos lançamentos, que terão sido efetuados a partir de território iraniano. É a retaliação do Irão à morte do general Qassem Soleimani, que foi morto num ataque aéreo, na sexta-feira, ordenado pelo Presidente norte-americano Donald Trump.

A base aérea de Ain Assad está situada na zona ocidental da província de Anbar. Foi a primeira base utilizada pelos forças militares norte-americanas após a invasão do Iraque em 2003 destinada a derrubar Saddam Hussein. As forças dos EUA permaneceram estacionadas no local quando foi desencadeado o combate no Iraque e na Síria contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).



A televisão estatal iraniana referiu que esta operação militar foi designada "Mártir Soleimani". Indicou ainda que a divisão aeroespacial dos Guardas da Revolução, que controla o programa de mísseis iranianos, desencadeou o ataque. O Irão referiu que vai disponibilizar posteriormente mais informações.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei prometeu uma "severa vingança" pela morte do general que comandava a força de elite Al-Quds. Citada pela CNN, fonte da Casa Branca indicou que o Presidente Donald Trump está "a acompanhar a situação".

Oficialmente, ainda não há indicação sobre possíveis danos ou vítimas na sequência do ataque lançado por Teerão.

Em atualização