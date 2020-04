Irão diz que segue movimentos dos EUA no Golfo Pérsico mas não iniciará conflito

Hasan Rohaní enfatizou a necessidade de haver esforços e cooperação por parte de todos os países © Abedin Taherkenareh/EPA

O presidente iraniano, Hasan Rohaní, afirmou este sábado que o Irão está a seguir de perto os movimentos dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, mas que nunca será este país a iniciar um conflito.

Numa conversa por telefone com o Emir do Catar, Tamim bin Hamad al Zani, e referindo-se às recentes ameaças entre Teerão e Washington no Golfo Pérsico, Rohaní disse que "a República Islâmica do Irão observa e acompanha de perto as atividades e movimentos dos americanos, mas nunca iniciará um conflito ou tensão na região", dá nota o site oficial da presidência iraniana.

Hasan Rohaní enfatizou a necessidade de haver "esforços e cooperação" por parte de todos os países para que se garanta a estabilidade e segurança na região do Golfo Pérsico.

No mesmo sentido, o emir do Catar, um país que mantém uma relação estreita com o Irão e com o qual partilha a maior jazida de gás do mundo, defendeu a necessidade haver "esforços conjuntos" na região para evitar gerar tensões.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tinha ordenado à marinha norte-americana para "destruir e afundar" os navios iranianos que "provocarem" os navios dos Estados Unidos no Golfo Pérsico.

As declarações de Trump surgem depois que o Pentágono ter denunciado que, em meados de abril, 11 embarcações da Guarda Revolucionária, qualificados por Washington de grupo terrorista, abordaram os navios de guerra dos Estados Unidos, movimentos que foram considerados como "perigosos".

Em resposta a Donald Trump, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária iraniana, Hosein Salamí, disse na quinta-feira que se os navios de guerra iranianos no Golfo Pérsico fossem atacados, estaria em causa a segurança do Irão.

"Nós também demos ordens às nossas unidades militares marítimas para atacarem os navios da armada terrorista dos Estados Unidos, se ameaçarem a segurança das nossas embarcações civis ou militares", sublinhou Salamí.

A tensão entre Teerão e Washington aumentou drasticamente no Golfo Pérsico no ano passado quando ocorreram nessa zona uma série de ataques e sabotagens contra barcos militares e comerciais e também contra as instalações petrolíferas na Arábia Saudita.

Estados Unidos o Irão de ser responsável pela maioria destes incidentes, e este país negou sempre estar implicado nos mesmo, exceto naqueles casos em que os reivindicou a autoria das ações contra objetivos norte-americanos, caso do derrube de um drone em junho passado.