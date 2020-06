Irão emite mandado para captura de Trump

Procurador-geral do Irão pediu ajuda à Interpol para levar a cabo as detenções © Chris Kleponis/EPA

O Irão emitiu um mandado para a captura de Donald Trump e outras 35 pessoas. A justiça iraniana acusa o presidente dos EUA de estar ligado ao assassinato do general Qassem Soulemani, morto em janeiro deste ano em Bagdad, num ataque com um drone das forças armadas norte-americanas. Washington acusava-o de ter viajado do Iraque para planear uma série de ataques contra forças norte-americanas na região.

Teerão acusa Donald Trump e um grupo de militares americanos de assassínio e ações terroristas.

De acordo com a agência de notícias iraniana, o procurador-geral do Irão pediu ajuda à Interpol para levar a cabo as detenções.