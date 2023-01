Irão executa dois prisioneiros condenados por alegado homicídio durante protestos

Mohammad Mehdi Karami e Mohammad Hosseini foram executados esta manhã cedo pelo homicídio de um basiji © Abedin Taherkenareh/EPA

O Irão executou este sábado dois prisioneiros condenados à morte pelo alegado assassínio de um agente da segurança durante os protestos que abalaram o país desde meados de setembro.

Com estas execuções subiu para quatro o número de manifestantes enforcados. Mohammad Mehdi Karami e Mohammad Hosseini foram executados esta manhã cedo pelo homicídio de um basiji - uma milícia islâmica - em novembro, durante as manifestações que se seguiram à morte da jovem curda iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, e que que se transformaram num dos mais sérios desafios ao regime teocrata do Irão, instalado pela Revolução Islâmica de 1979.

Nestes mais de três meses de protestos, fortemente reprimidos pelas autoridades iranianas, mais de 500 pessoas já foram mortas e pelo menos 15.000 detidas, segundo a organização não-governamental Iran Human Rights.