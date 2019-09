Irão insta Arábia Saudita a aceitar proposta de tréguas dos rebeldes do Iémen

© Pixabay

Por Lusa 30 Setembro, 2019 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo iraniano instou esta segunda-feira a Arábia Saudita a aceitar a trégua proposta recentemente pelos rebeldes Huthis do Iémen, considerando que se trata de um "passo importante para restaurar a paz e a estabilidade na região".

Pub Pub

"Encorajamos o governo saudita a aceitar esta oferta e apoiamos qualquer medida para o estabelecimento do cessar-fogo e o fim da guerra cruel contra a nação iemenita", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abas Musavi, em comunicado.

Pub Pub

O Irão, que apoia os rebeldes Huthis, reitera deste modo a proposta sobre a suspensão dos ataques com mísseis e aparelhos voadores não tripulados (drones) contra a Arábia Saudita.

Riade tem mostrado indiferença em relação à proposta de cessar-fogo dos Huthis e, por isso, Musavi lamentou que os sauditas "estejam ainda a tentar aumentar as chamas, bombardeando vários pontos do Iémen".

A trégua foi anunciada pouco depois de os Huthis terem reivindicado o ataque de dia 14 de setembro contra as instalações petrolíferas da Aramco, na Arábia Saudita.

A tensão tem-se intensificado com a Arábia Saudita e os Estados Unidos a responsabilizarem diretamente o Irão pelos ataques contra a petrolífera Aramco.

Há dois dias, os rebeldes Huthis anunciaram que nos últimos três meses, durante uma "grande operação", foram capturados dois mil soldados sauditas e iemenitas.

O governo do Iémen, reconhecido internacionalmente, qualificou a declaração sobre a suposta operação como "vitória imaginária".

No domingo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamad bin Salman, disse que os preços do petróleo podem aumentar se o mundo não atuar no sentido de "parar o Irão".

Mesmo assim apoia uma solução política como solução para o problema.

A guerra no Iémen começou em 2014 quando os Huthis tomaram Sanaa, provocando a formação de uma coligação militar internacional chefiada por Riade e que apoia o presidente "reconhecido pela comunidade internacional".