Irão liberta 54 mil reclusos para prevenir surto de coronavírus nas prisões

O Irão decidiu libertar temporariamente mais de 54 mil reclusos para prevenir surto de coronavírus nas prisões sobrelotadas do país.

Os prisioneiros com analises negativas para o Covid-19 podem sair em liberdade mediante o pagamento de fiança. Contudo, os detidos de "alta segurança", condenados a mais de cinco anos, não poderão ser libertados, disse aos jornalistas o porta-voz das autoridades judiciárias iranianas, Gholamhossein Esmaili, citado pela BBC.



Com 77 mortes e mais de dois mil casos de infeção confirmados nas últimas duas semanas, especialistas internacionais receiam que o número de infetados no país seja muito maior do que as autoridades divulgam.

O Irão foi também o único país em que o coronavírus afetou gravemente os membros do Governo.

Há 23 casos confirmados de Covid-19 entre os deputados do parlamento e o membro de mais alta patente no regime teocrático iraniano Mohammad Mirmohammadi, de 71 anos, morreu alegadamente vítima do Covid-19, assim como Hadi Khosroshahi, ex-embaixador do Irão no Vaticano, e membro recentemente eleito do parlamento.



Entre os doentes infetados estão a vice-Presidente Masoumeh Ebtekar, mais conhecida como "Sister Mary", a porta-voz de língua inglesa dos estudantes que estiveram detidos na embaixada dos EUA em Teerão em 1979, e o vice-ministro da Saúde, Iraj Harirtchi.



Depois de inicialmente ter minimizado as consequências do surto, o líder supremo do Irão Ali Khamenei já anunciou ter ordenado às forças armadas que ajudem o Ministério da Saúde a combater a propagação.

